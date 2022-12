PSG : Mbappé snobé par le Real, un gros mensonge ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La presse espagnole l'affirme, le Real Madrid ne pense plus à Kylian Mbappé dans l’optique de l’été prochain. Une information qui va au contraire de ce qui avait été affirmé récemment.

Auteur d’une Coupe du monde exceptionnelle avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait à la fin de la saison. En effet, l’attaquant du PSG est en fin de contrat en juin 2024 et devra prendre une décision en juin prochain avec probablement un transfert ou une prolongation de contrat. A moins qu'il ne prenne à nouveau un malin plaisir à laisser son contrat aller au bout, pour mieux être valorisé à l'approche de la fin de son engagement avec le PSG. Le Real Madrid, qui tente de recruter Kylian Mbappé en vain depuis de longues années, va-t-il se manifester de nouveau et tenter sa chance dans le dossier de l’ex-Monégasque ?

Cela a peu de chances d’arriver selon Thomas Roncero, suiveur en chef du Real Madrid pour le journal AS. « La direction du club blanc exclut de tenter à nouveau de signer le Français. Son comportement n'est pas excusable » écrit le journaliste madrilène, rancunier et qui n’a pas digéré l’attitude de Kylian Mbappé, qui a snobé le Real Madrid l’été dernier au profit d’une prolongation au PSG. Une preuve que Florentino Pérez n'a pas digéré les évènements de l'été dernier, quand l'attaquant du PSG était promis à la Maison Blanche, avant de faire demi-tour sous la pression du Qatar, d'Emmanuel Macron et de tout un environnement qui l'a amené à réfléchir. Dernièrement, devant sa réussite à la Coupe du monde, il se murmurait que Florentino Pérez réfléchissait de plus en plus à quand même tenter sa chance pour Mbappé l'été prochain.

Kylian Mbappé toujours ciblé par le Real

Reste que cette information selon laquelle Kylian Mbappé n’intéresse plus le Real Madrid est à prendre avec de grosses pincettes car dans un tweet qu’il a rapidement supprimé par la suite, Saber Desfarges, le nouvel homme de terrain de TF1 pour les matchs de l’Equipe de France, a publié qu’il ne croyait pas du tout en cette information. Selon lui, le Real Madrid est toujours intéressé par Kylian Mbappé. Au point de faire une offre au Paris Saint-Germain pour l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde dès l’été prochain ? Le doute est en revanche permis à ce sujet. En effet, il n’est pas dit que le Real Madrid soumette une offre de transfert au PSG l’été prochain. En revanche, Florentino Pérez pourrait voir d’un très bon œil une possible arrivée de Kylian Mbappé pour zéro euro l’été suivant, soit en 2024.

Un départ du PSG en 2024 ?

Pour rappel, Kylian Mbappé dispose d’une option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 qu’il peut activer quand il le souhaite. S’il n’active pas cette option en revanche, le buteur tricolore sera libre en 2024. Ce qui ferait le bonheur du Real Madrid mais également de certains clubs de Premier League qui suivent sa situation avec attention. C’est par exemple le cas de Manchester United ou plus encore de Liverpool, où Jürgen Klopp rêve de s’attacher les services du natif de Paris. Quoi qu’il en soit, après une Coupe du monde qui impose encore plus Kylian Mbappé comme la superstar du football mondial, l’avant-centre du PSG et de l’Equipe de France ne manquera pas de prétendants et il sera toujours plus compliqué pour Paris de conserver son joyau.