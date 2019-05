PSG : Mbappé se rebelle à Paris, et c'est bien normal

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Kylian Mbappé ne veut plus jamais revivre une saison comme celle qui vient de s’achever. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et destitué de ses deux coupes nationales, le Paris Saint-Germain va devoir procéder à de nombreux changements en interne afin de redresser la barre. Et lors des trophées UNFP, Kylian Mbappé a mis la pression à ses dirigeants, exigeant un projet clair et ambitieux, sous peine de quitter la capitale. Un coup de gueule qui a fait beaucoup parler, mais que Bixente Lizarazu valide à 100 %.

« Je ne suis pas tellement étonné ou choqué de la déclaration de Kylian Mbappé. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que c’est nécessaire au PSG. Il y a beaucoup trop de non-dits, de laxisme. Il n’y a pas une direction claire. Neymar a parlé aussi il y a quelques semaines, qu’il voulait être un peu plus leaders, alors que son comportement ne le montre pas. Mbappé, je pense qu’il a voulu montrer sa place au PSG. C’est lui qui a porté le PSG quand Cavani et Neymar étaient blessés, même s’il a failli, comme les autres contre Manchester » a confié le consultant de TF1, pour qui les déclarations de Kylian Mbappé n’ont rien de choquantes. Bien au contraire.