PSG : Mbappé sait pourquoi l’OL ne tiendra pas au Parc

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Après son festival offensif contre l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de continuer sur sa lancée.

Quatre jours plus tard, c’est l’Olympique Lyonnais qui débarquera au Parc des Princes pour y affronter le champion de France. Aucun problème pour des Parisiens habitués à disputer deux rencontres par semaine, et déterminés à enchaîner un neuvième succès pour entamer la saison en championnat, une performance jamais réalisée dans l’élite française. En revanche, Kylian Mbappé n’est pas certain que les Gones soient capables de tenir le même rythme.

« Le record ? Une saison c’est long. Après, bien sûr, ce sont des challenges. Nous sommes des joueurs qui avons beaucoup d’ambitions. Rentrer dans l’histoire, c’est ce qui nous importe le plus. On va essayer de gagner. Ce sera un match compliqué, Lyon est une bonne équipe », a confié l’attaquant parisien dans un entretien accordé à beIN Sports.

« Nous on a l’habitude »

« Après, ils ont joué en Ligue des Champions, nous aussi mais nous on a l’habitude de jouer tous les trois jours, a souligné le champion du monde. Je pense que l’on peut faire quelque chose de bien et battre ce record, ce serait quelque chose de grand pour le club. » Rappelons que l’OL, qui a arraché le match nul contre le Shakhtar Donetsk (2-2) mardi, possède un jour de récupération en plus avant dimanche soir.