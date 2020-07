PSG : Mbappé revient, la très bonne nouvelle au Camp des Loges

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse de la cheville contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé est très incertain pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Assurément, le forfait de l’international tricolore contre la formation de Gian Piero Gasperini représenterait un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain. Mais dans son communiqué officiel, le club de la capitale n’a pas prononcé le forfait du champion du monde 2018, indiquant simplement qu’il devait observer une période de rétablissement « d’environ trois semaines », ce qui laisse donc la porte ouverte à un retour pour le quart de finale à Lisbonne. Ce qui est certain, c’est que Kylian Mbappé travaille d’arrache-pied pour retrouver au plus vite ses facultés physiques afin de postuler à une place dans le groupe contre les Italiens.

Et les efforts de l’attaquant du PSG pourraient bien porter leurs fruits, selon les informations du journal L’Equipe. Car le quotidien national affirme dans ses colonnes que mercredi matin, c’est sans béquilles et en marchant tout-à-fait normalement que Kylian Mbappé s’est rendu au Camp des Loges afin de poursuivre ses soins. « Mbappé a donc poursuivi son protocole de soins jusqu’à une heure avancée de l’après-midi. Un nouvel examen de contrôle est prévu vendredi » précise par ailleurs le média. Pour l’heure, il est évidemment trop tôt afin de savoir si Kylian Mbappé sera apte à être dans le groupe de Thomas Tuchel. Mais les dernières informations sont rassurantes, et peuvent laisser penser que l’attaquant du PSG aura l’occasion de refouler les pelouses avant la date tant attendue du 12 août prochain.