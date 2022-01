PSG : Mbappé remplacé par Sterling, une offre se prépare !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Longtemps indésirable auprès de Pep Guardiola, Raheem Sterling est redevenu un titulaire indiscutable cette saison avec Manchester City. Mais, il n'a pas encore prolongé son contrat avec les Citizens ce qui attire des clubs étrangers et notamment le PSG.

Le contexte sanitaire et l'affaiblissement financier de nombreux clubs européens ont redistribué les cartes en période de mercato. Un parcours du combattant attend désormais chaque club pour prolonger le contrat de ses joueurs et les mauvaises surprises deviennent plus récurrentes. Manchester City pourrait en faire les frais avec Raheem Sterling. L'international anglais de 27 ans tarde à prolonger son contrat avec les Citizens qui court jusqu'en juin 2023. Après cette date, rien ne l'empêchera de s'engager libre avec une autre équipe. Un scénario que ne veut pas connaître son club, lequel pourrait donc écouter les offres cet été si la situation perdure.

Sterling futur remplaçant de Mbappé au PSG ?

Une possibilité bien réelle avec la côte que possède Raheem Sterling en Europe. Plusieurs clubs apprécient son profil et certains ont même déjà tenté leur chance. C'est le cas du FC Barcelone qui rêvait de le signer l'été dernier mais qui a du renoncer par manque de moyens financiers. Selon ESPN, le Real Madrid est aussi sur les rangs tout comme le PSG. Les Parisiens ont souvent montré de l'intérêt pour ce joueur par le passé et ils pourraient profiter du départ de Kylian Mbappé pour attirer l'Anglais dans la capitale.

Toujours selon ESPN, Sterling est tenté par une aventure à l'étranger. D'autant que sa relation avec Pep Guardiola n'est pas totalement idyllique malgré une amélioration ces derniers temps. L'ailier avait démarré la saison avec un statut de remplaçant, n'entrant pas dans les plans de son entraîneur. Mais, tout a changé puisque Ferran Torres est parti au Barça tandis que Jesus et Foden peinent à enchaîner de bonnes performances. Ainsi, Sterling a été titularisé neuf fois lors des dix derniers matches par Guardiola. Suffisant pour changer son état d'esprit concernant son futur et prolonger dans les prochaines semaines ? Le PSG et d'autres ne l'espèrent pas.