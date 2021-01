PSG : Mbappé remplaçant, un pari fou de Pochettino ?

Dans : PSG.

En l'absence de Neymar, toujours pas remis de sa blessure à la cheville, Mauricio Pochettino peut-il décider de mettre Kylian Mbappé sur la touche contre Brest ?

Trois jours après un déplacement compliqué à Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain devra impérativement se relancer ce samedi à l’occasion de la réception de Brest au Parc des Princes. Face à une équipe bretonne qui produit toujours du beau jeu, le PSG va devoir se remettre les idées en place, car un deuxième match sans victoire pourrait déjà mettre une grosse pression sur Mauricio Pochettino à quelques jours du Trophée des champions contre l’OM. Et le technicien argentin va notamment devoir décider ce qu’il fait de Kylian Mbappé, apparu dans le dur à Geffroy-Guichard, sans que l’on sache si le problème est physique ou mental. Seul problème pour Pochettino, Neymar n’est pas là contre Brest et ses choix se réduisent. Mais des voix s’élèvent pour que le coach du Paris Saint-Germain mette Mbappé au repos de toute urgence pour ne pas le cramer totalement.

Mbappé remplaçant au PSG, et pourquoi pas ?

Dans Le Parisien, Eric Rabesandratana estime que Mauricio Pochettino doit faire un choix fort et mettre Kylian Mbappé sur le banc, afin de ne pas faire la même erreur que Thomas Tuchel avec le Français et Neymar. « Il n’y a pas de souci à mettre Kylian Mbappé au repos. Il était fatigué avant les vacances, lesquelles n’ont pas été longues. Il semble toujours fatigué au retour, à moins qu’il ne soit préoccupé, voire les deux. Toujours est-il qu’il n’est pas vraiment au point ni collectivement ni dans ses choix. Qu’il n’ait pas été bon contre Saint-Etienne, ce n’est pas grave au fond. Peu importent les stats puisque celles-ci restent bonnes le concernant. Ce qui me dérange un peu en ce moment, c’est qu’il se fatigue pour des choses qu’il n’a pas à faire. Ça n’est pas à lui de participer à l’organisation du jeu (...) Face à Brest, il peut démarrer sur le banc sans que ce soit une sanction. Il faut qu’il apprenne à se gérer. Jouer tous les matchs, c’est ce que souhaite tout joueur, mais on a besoin qu’il soit en forme dans les moments où il devra faire la différence », explique l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, conscient que le Paris Saint-Germain n’a pas de temps à perdre en Ligue 1, mais ne doit pas non plus se mettre dans le dur.