PSG ‍: Mbappé remplaçable, Riolo demande son départ

Par Eric Bethsy

De nouveau sous pression dans le feuilleton Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain fera le maximum pour prolonger son attaquant. Et c’est justement ce que craint le journaliste Daniel Riolo.

Une fois de plus, Kylian Mbappé se retrouve en position de force. L’attaquant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 refuse d’activer l’option pour une année supplémentaire. Le voilà donc à un an du terme de son bail, et avec la possibilité de mettre la pression sur ses dirigeants. Comme l’année dernière, la direction francilienne fera tout son possible pour prolonger le Français. Une situation qui inquiète Daniel Riolo, déçu de constater la faiblesse de l’institution.

« Le PSG devait envoyer un signe hyper fort, c’était plus important que tout à leurs yeux, tout faire pour garder Kylian Mbappé, a commenté le journaliste de RMC. A partir du moment où tu raisonnes en te disant "on est prêt à tout et il ne partira pas parce qu’on donnera tout ", tu ne peux pas t’étonner que dans la foulée, la personne a qui tu as dit ça, abuse ! Kylian Mbappé n’a forcé personne pour ce contrat. » Pour le chroniqueur de l’After, la faute vient effectivement des décideurs.

« Ce qui est étonnant, c’est la politique sportive du PSG, c’est les considérations de Nasser Al-Khelaïfi, c’est d’en faire des affaires personnelles, de mettre de l’affectif, de dire que s’il part c’est une humiliation pour le pays, pour tout le monde. Être prêt à mettre un joueur au-dessus de tout le monde, a critiqué l’observateur. J’adore Kylian Mbappé, mais s’il part, il y a d’autres joueurs, il y a énormément d’équipes qui gagnent la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Pleins d’équipes qui s’en sortent bien sans lui. Pleins de joueurs qui peuvent le remplacer. »

Le PSG en danger avec Mbappé

« Il n’y a pas de joueurs irremplaçables, tu construis ton équipe autrement, a imaginé le journaliste. Tu ne retiens jamais un joueur contre sa volonté. Il ne faut pas se mettre en danger, et c’est exactement ce qu’il va se passer, de confier l’avenir de ton club à la volonté d’un joueur. C’est un joueur que tu dois transférer, cette obsession peut te conduire à le perdre gratuitement et ce serait une aberration totale. » Remonté contre la direction, Daniel Riolo a quand même profité de son intervention pour tacler l’attaquant.

« Je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont faites. Aujourd’hui, c’est le roi, il se prend pour LeBron James, a-t-il lâché. Il a choisi un directeur sportif, qui a choisi un entraîneur. Bon, il n’a pas pu aller au bout de ce qu’il voulait faire en recrutant comme il voulait car ils étaient tenus par Messi, Neymar et d’autres joueurs avec des contrats majeurs, et à un moment tout ça va revenir dans la gueule du PSG. »