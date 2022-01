PSG : Mbappé remet une deuxième couche contre la haine

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

En début de semaine, une petite Camille, âgée de 8 ans, recevait un flot d'insultes après avoir demandé à Kylian Mbappé de rester dans une vidéo. Après l'avoir défendu sur les réseaux, la star du PSG a dédié son but contre Brest à cette jeune fille atteinte d'une maladie rare.

La bêtise humaine et le fléau des réseaux sociaux, des anonymes qui insultent souvent en toute impunité, ont encore frappé cette semaine. Tout est parti d'une vidéo de Camille, une jeune fille de 8 ans, souffrant du syndrome de Vactel, demandant à Kylian Mbappé de rester au PSG dans une vidéo postée sur le compte de l'association Un Sourire pour Camille. "A Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France", exprimait la petite fille dans la vidéo. Ce message avait entraîné un déferlement de haine, notamment de la part de fans du Real Madrid.

"Camille, c'est pour toi !"

Touché par la situation, Kylian Mbappé n'avait pas hésité à prendre la défense de Camille sur ses réseaux sociaux, en faisant part de sa consternation. " Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu", avait tweeté l'international français. Et il ne s'est pas arrêté là. Lors de la célébration de but contre Brest samedi soir (2-0) à la 32e minute, l'attaquant du PSG s'est dirigé vers la caméra et a crié selon les informations de RMC Sport : "Camille, c'est pour toi", avec un sourire. Encore un geste de grande classe de la part de Kylian Mbappé.