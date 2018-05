PSG : Mbappé regrette presque Unai Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur le départ d'Unai Emery du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas hésité à saluer le bon travail de l'entraîneur espagnol.

Actuellement en pleine préparation pour la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé pense encore au club de la capitale. Arrivé au PSG lors du dernier mertaco estival en provenance de l'AS Monaco dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 180 millions d'euros, la pépite du football tricolore a réalisé un bon départ dans sa formation de cœur. Auteur de treize buts et de sept passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, l'attaquant de 19 ans a été récompensé en étant élu meilleur espoir du championnat pour la deuxième année de suite. Une performance qu'il doit en partie à Unai Emery, qui a clairement su lui faire passer un cap en 2018.

« Emery ? Il m'a appris à être plus décisif, à avoir cette envie de marquer des buts. Sur le plan défensif, j'ai encore des manques, mais il m'a vraiment fait progresser. C'est un grand entraîneur : sept trophées en deux ans, ce n'est pas rien ! La défaite contre le Real ? On lui a fait porter le chapeau, mais il n'est pas le seul responsable. On a tous notre part. Si l'on pense qu'en changeant d'entraîneur on va résoudre tous les problèmes... Il fallait trouver un bouc émissaire... », a lancé, dans Paris Match, Mbappé, qui gardera donc un bon souvenir d'Emery au PSG, avant d'être coaché par Thomas Tuchel.