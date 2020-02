PSG : Mbappé reçoit une leçon de son futur entraîneur ?

Dans : PSG.

À 21 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs footballeurs au monde, grâce à ses performances avec le PSG et l’équipe de France. Massimiloano Allegri a quand même un conseil pour lui.

Révélé aux yeux du grand public lors de la saison 2016-2017 du côté de Monaco, Kylian Mbappé est entré dans le gratin du football mondial en 2018 lors de la Coupe du Monde remportée par les Bleus. Depuis, il enchaîne les grandes prestations. Auteur de 24 buts et de 16 passes décisives en 29 matchs cette saison sous le maillot du PSG, l’attaquant français grimpe peu à peu dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de la planète. S’il est sûrement l’élément le plus bankable du moment, KM7 n’a pas encore atteint le graal. Ses classements au Ballon d’Or (7e, 4e, 6e) l’attestant, tout comme sa dernière prestation bien pâle en Ligue des Champions contre Dortmund (1-2). Et pour Massimiliano Allegri, dont il se dit qu'il pourrait devenir entraîneur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a encore un cap mental à franchir pour devenir le top player attendu.

« Quand Messi et Cristiano Ronaldo vont arrêter, des jeunes vont prendre le relais. Il y a Neymar, Mbappé, Dybala, Valderde du Real, Sancho, Haaland… Mais si Mbappé veut devenir le numéro un, ça passera par la volonté, au-delà de la qualité technique. À 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours là car il a encore l’envie avec des objectifs personnels élevés. Concernant Mbappé, je me rappelle, il y a quatre ans, en demi-finale face à Monaco. Ça m'impressionnait parce qu'il a fait une accélération sur Bonucci et Buffon a dû faire un arrêt incroyable. Il avait 17 ans et ça m'a énormément impressionné. Entre la deuxième et la première place, il y a une énorme différence. Elle peut sembler petite, mais elle est énorme. Pour passer de 13 à 12 secondes, tout le monde peut y arriver. Mais passer de 10 secondes à 9,99 secondes. Ça semble très peu, mais c'est une vie », a expliqué, sur RMC, l’ancien entraîneur de la Juventus, qui espère désormais avoir la chance de coacher Mbappé afin de le faire progresser. Dès la saison prochaine au PSG ? Possible sachant qu’Allegri a récemment ouvert la porte à Leonardo.