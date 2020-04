PSG : Mbappé reçoit un conseil très cash au mercato

Dans : PSG.

Auteur d’une saison phénoménale au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid.

A moins d’un improbable retournement de situation, le champion du monde 2018 ne devrait pas quitter le PSG cet été. En effet, l’Emir du Qatar a souhaité conserver Kylian Mbappé coûte que coûte, même si l’attaquant français n’a toujours pas donné son feu vert pour prolonger son contrat, lequel expire en 2022. Désireux de ne pas entrer en guerre frontale avec la direction parisienne, Florentino Pérez devrait donc attendre l’été prochain avant de tenter véritablement sa chance dans le dossier Kylian Mbappé. Et c’est une bonne chose selon l’ancien international français Bacary Sagna puisque dans une interview accordée à Goal, celui qui a porté les couleurs d’Arsenal et de Manchester City estime que Kylian Mbappé doit rester encore un an à Paris avant de filer au Real Madrid.

Un départ dans un an au Real Madrid ?

« Je pense que jouer une saison de plus à Paris serait bon pour lui car Paris a une bonne équipe et ils ont de bonnes chances de remporter la Ligue des Champions. Avant de partir, il serait bon pour lui de connaitre ce succès avec cette équipe. C’est difficile de refuser le Real. Ça sera donc un choix très difficile pour lui » a expliqué Bacary Sagna, pour qui Kylian Mbappé a tout intérêt de rester une ultime saison à Paris afin de faire briller le club de la capitale sur la scène européenne avant de filer au Real Madrid. Un scénario qui conviendrait sans doute aux supporters parisiens, lesquels avaient peur de perdre le Français dès l’été prochain avant la crise du coronavirus. La situation sanitaire actuelle devrait néanmoins permettre au PSG de conserver son attaquant sans trop trembler, la crise ayant des conséquences économiques importantes sur l’ensemble des clubs européens.