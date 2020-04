PSG : Le Qatar avait dit oui, Mbappé devait signer au Real Madrid !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé au Real Madrid c'était fait, et avec l'accord de l'Emir du Qatar. Mais le Coronavirus a repoussé ce transfert à plus de 180ME.

Jérôme Rothen l’avait confié il y a quelques jours, selon ses sources Kylian Mbappé devait rejoindre le Real Madrid au mercato estival et cela dès cet été, mais que la crise financière liée au coronavirus avait gelé l’opération. Une information qui avait déjà fait réagir la presse espagnole, mais on imagine que cela sera encore plus le cas avec les détails donnés par SoccerLink sur ce transfert XXL qui a finalement capoté. Le site spécialisé explique, tout comme l’ancien joueur, qu’effectivement le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s’étaient entendus pour cette opération qui aurait été indiscutablement le transfert de l’année.

Car Soccer Link le précise, pour aboutir à cette vente de Kylian Mbappé au Real Madrid de Zinedine Zidane, Florentino Perez était prêt à signer un chèque colossal, et que ce chèque avait été accepté par l’Emir du Qatar, patron du PSG pour ce genre de dossier. « Les Merengues auraient proposé au PSG de faire une plus-value sur le transfert de 2017, plus de 180ME donc. Et un salaire assorti mirobolant qui le propulsait à hauteur de celui des plus grands joueurs mondiaux (…) Un terrain d’entente aurait même été trouvé entre toutes les parties pour un transfert dès cet été, l’Etat major au Qatar validant l’opération et le board parisien cherchant déjà un successeur au numéro 7 parisien », explique le média spécialisé dans les transferts. Mais face à l'impact financier colossal de l'épidémie du coronavirus, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le PSG, le dossier s'est refermé brutalement. Pour l'an prochain, tout est à renégocier puisque Kylian Mbappé sera alors dans l'ultime saison de son engagement.