PSG : Mbappé qui humilie Oukidja, c'est ça le foot !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Face aux critiques émises par Frédéric Antonetti, l’entraîneur de Metz, après la dernière victoire du PSG en Ligue 1, Kylian Mbappé a été défendu par Jérôme Rothen.

En ce moment, Kylian Mbappé tend un peu le bâton pour se faire battre. Si ses performances avec le PSG sont irréprochables, avec quatre buts et quatre passes décisives en huit matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, son comportement continue de faire débat… Il faut dire que le champion du monde multiplie les petites provocations. Mercredi, après la victoire du PSG sur le fil à Metz, grâce à son doublé de son ami Hakimi, l'international français s’est embrouillé avec Alexandre Oukidja.

Après que des mots aient été échangés entre l’attaquant parisien et le gardien messin, la situation a mal tourné quand Neymar est venu défendre Mbappé en bousculant le Grenat. Une altercation que l'ancien monégasque a suivi du coin de l'oeil, avec le regard pétillant de voir son adversaire péter les plombs. Cette attitude de Mbappé, mêlant arrogance et provocation, n’a pas du tout plu à Frédéric Antonetti. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble », a déclaré le coach de Metz en conférence de presse d’après-match.

« Quand tu chambres, il faut accepter aussi d'être chambré »

Une sortie médiatique démontée par Jérôme Rothen, pour qui Mbappé a eu raison de chambrer ses adversaires. « Fred Antonetti ne devrait pas parler d'humilité, sinon on va analyser tout son comportement depuis le début de sa carrière et on va se rendre compte si lui a fait preuve d'humilité ou pas. La réaction de Mbappé après le match ? J'adore ! Pour moi, c'est l'essence même du foot ! Un match de compétition, tu as envie de le gagner, d'être le meilleur. Par moment, c'est compliqué donc tu fais preuve de chambrage. Quand tu chambres, tu peux dégager de l'arrogance comme Kylian. Très souvent, il dégage de l'arrogance quand il est comme ça. Quand tu chambres, il faut accepter aussi d'être chambré », a lancé le consultant de RMC, qui prend donc la défense de Mbappé dans cette nouvelle tempête, et l'invite même à continuer dans cette direction pour les matchs à venir.