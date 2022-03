PSG : Mbappé pulvérise Haaland et s'approche de Pelé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison incroyable sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé sera sans conteste le joueur le plus courtisé du mercato estival.

A l’instar d’Erling Haaland, l’attaquant du Paris Saint-Germain incarne la nouvelle génération. Sans surprise, le buteur du Borussia Dortmund et Kylian Mbappé seront les deux joueurs les plus courtisés du prochain mercato d’été. Mais pour Arsène Wenger, qui travaille à la FIFA après avoir fait d’Arsenal le club qu’il est aujourd’hui, il n’y a pas photo entre les deux prodiges du football mondial. En effet, même si les statistiques d’Erling Haaland avec le Borussia Dortmund sont impressionnantes, l’Alsacien estime que Kylian Mbappé est nettement en avance sur le Norvégien. Au petit jeu des comparaisons statistiques, le prodige du PSG totalise 26 buts et 17 passes décisives cette saison tandis que de son côté, Erling Haaland affiche un bilan de 23 buts et 6 passes décisives.

Arsène Wenger couvre Mbappé de louanges

« Nous avons vu, encore contre le Real Madrid, Kylian Mbappé en ce moment est inarrêtable. En ce moment, il est devant Erling Haaland. Quand on voit le nombre de buts qu'il a marqué, ou ce qu'il a gagné à seulement 23 ans, c'est exceptionnel » a savouré Arsène Wenger au micro de BeInSports avant de poursuivre. « Quand je l'ai vu la première fois, j’ai dit : mais nous avons Pelé ici. Tout le monde a pensé que j'étais fou, et je ne le nie pas, mais il est en train d'arriver à ce niveau. Ce n'est pas seulement sa vitesse. Il a de l'imagination, de l'intelligence, une bonne qualité technique, un timing dans ses courses, une analyse du jeu. C'est un esprit libre. Il est exceptionnel » a analysé Arsène Wenger, totalement sous le charme devant la maturité et le niveau de jeu incroyable de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cette saison. Un niveau qui fait de lui le meilleur joueur européen cette saison, sans conteste ou presque.