PSG : Mbappé prend les rumeurs de vitesse au mercato

Dans : PSG.

Atout majeur du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé sera sans aucun doute le joueur le plus courtisé du prochain mercato estival à travers l’Europe.

Parfois associé à Liverpool ou encore à la Juventus Turin, le champion du monde 2018 est surtout la priorité absolue du Real Madrid au mercato. Dans un entretien accordé à la BBC, il a d’ailleurs été interrogé sur l’intérêt des Merengue, un club qui le fait rêver depuis petit. Mais très à l’aise devant le micro comme depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n’est pas tombé dans le piège du média, expliquant avec calme qu’il n’était pas dans son intérêt et encore moins dans celui du PSG d’alimenter les rumeurs.

« Tout le monde parle de ça. Quand j’étais jeune j’en parlais aussi. Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le Paris Saint-Germain. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir » a confié Kylian Mbappé, avant de conclure habilement. « Je pense au club, car le club m’a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J’étais un talent mais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et la sélection nationale. Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais pour le moment, je suis concentré sur mon jeu ». Des propos qui feront plaisir à la direction du Paris Saint-Germain et à ses supporters, lesquels s’identifient clairement à Kylian Mbappé depuis quelques mois…