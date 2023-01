PSG : Mbappé pousse la bromance avec Hakimi jusqu’au Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très proche de son ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé ne s’imagine pas séparé du latéral droit dans les prochaines saisons. Du coup, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne répondra favorablement aux avances du Real Madrid que si la Maison Blanche recrute également l’international marocain.

Le Real Madrid va revenir à la charge pour Kylian Mbappé. Vexé par le refus du Français en mai dernier, le club dirigé par Florentino Pérez a tourné la page et semble prêt à retenter sa chance l’été prochain. L’attaquant du Paris Saint-Germain sera de nouveau à un an de la fin de son contrat. Une situation inconfortable pour la direction francilienne qui sera tout de même très difficile à convaincre. Et ce ne sera pas le seul obstacle pour la Maison Blanche.

Les exigences trop ambitieuses de Mbappé

Il faudra également convaincre Kylian Mbappé et accepter ses exigences. Selon le site de Fichajes en Espagne, le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2022 a fixé deux conditions au Real Madrid. Le Parisien aurait en effet réclamé les signatures d’Achraf Hakimi et de Théo Hernandez. On sait que Kylian Mbappé et le latéral droit du Paris Saint-Germain sont très proches. Les deux hommes ont encore été aperçus récemment aux Etats-Unis pour assister à un match de NBA.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Rappelons également que l’international marocain a été formé au Real Madrid. Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain ouvre la porte à son joueur sous contrat jusqu’en 2026. Idem pour Théo Hernandez à qui le Milan AC tient énormément. Ce n’est pas un hasard si les Rossoneri l’ont prolongé jusqu’en 2026 l’année dernière. De plus, la source précise que les relations entre le Real Madrid et le Milan AC ne sont pas idéales. Alors malgré l’entente entre les deux Français en sélection, une collaboration en club semble impossible à l’heure actuelle.