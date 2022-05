PSG : Mbappé, Pogba, Pochettino...Paris explose !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement au Qatar avec l'ensemble des joueurs, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient vivre un été très chaotique. Le projet PSG est devenu tellement flou que le mercato sera impacté.

La saison se terminera samedi prochain au Parc des Princes contre Metz pour le PSG, mais c’est du côté de Doha que Kylian Mbappé et ses coéquipiers préparent ce dernier match du championnat. Après avoir reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, le troisième consécutif, et confié qu’il avait fait son choix pour la saison prochaine, l’attaquant français a embarqué dans un vol direct vers le Qatar. Après avoir précisé qu’il ferait une annonce sur son choix de prolonger à Paris ou de s’engager libre à Madrid avant le prochain rassemblement de l’équipe de France, prévu le 28 mai, Kylian Mbappé a filé chez son employeur, où il ne fait aucun doute qu’on a déjà une idée sur la réponse à venir du joueur. Chez les supporters, nombreux étaient ceux qui dès dimanche soir pensaient que PSG-Metz serait le dernier match de la star tricolore sous le maillot parisien et que le Real Madrid avait gagné ce bras de fer à distance. Mais le dossier Kylian Mbappé n’est pas le seul à susciter des inquiétudes à Paris.

4️⃣ Parisiens, 6️⃣ distinctions❗️



Toutes les récompenses de nos Parisiens lors des #TropheesUNFP. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 15, 2022

Le PSG voit les gros joueurs lui tourner le dos au mercato

Ce lundi, la presse italienne affirme de son côté que Paul Pogba, dont la signature au PSG semble être une simple formalité, était finalement très proche d’un retour à la Juventus. Une réunion est au menu du milieu de terrain de Manchester United et des émissaires du club turinois dans les prochaines 24 heures, et du côté de la Juve on estime avoir de grandes chances de rafler la mise, même si l’offre financière transmise à Pogba est très éloignée de celle transmise par Leonardo. Autrement dit, même les millions d’euros ne semblent pas en mesure de faire basculer ce dossier. Si en plus du départ de Kylian Mbappé, Paul Pogba tourne le dos à Paris, ce serait évidemment un énorme camouflet pour Nasser Al-Khelaifi, d’autant que dans le même temps Erling Haaland a choisi Manchester City et Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich, mais pour le FC Barcelone, pas le PSG.

Au Qatar, on va devoir sérieusement réfléchir sur l'avenir du PSG

Manchester City confirme que nous avons trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au club le 1er juillet 2022.



Le transfert reste soumis à la finalisation des conditions entre le club et le joueur. pic.twitter.com/2Dm1NjMpCx — Manchester City (@ManCityFra) May 10, 2022

Il semble clair que certains joueurs commencent à sérieusement se demandent si le Paris Saint-Germain n’est pas devenu un bateau ivre sans réel projet sportif autre qu’empiler des stars. La vitesse à laquelle le Qatar vire ses entraîneurs a de quoi susciter des doutes, le cas Mauricio Pochettino confirmant cette tendance de l’Emir de vite couper des têtes. Si l'on fait le point précis à cet instant de la saison, le PSG cherche un entraîneur, Zinedine Zidane n'étant pas proche, n'est pas certain de conserver son directeur sportif, n'a plus le soutien de ses Ultras, va perdre sa star numéro 1 pour 0 euro et surpaie deux stars, Lionel Messi et Neymar, qui n'apportent plus grand-chose et se montre incapable d'intégrer ses meilleures pépites.

Tamim ben Hamad Al Thani prêt à la révolution ?

Durant ces trois jours au Qatar, le Paris Saint-Germain va donc faire le bonheur de ses sponsors majeurs et s'assurer des recettes commerciales colossales pour les années à venir. Mais pour quoi faire de cet argent ? Tamim ben Hamad Al Thani va devoir répondre d'urgence à ces questions, sous peine de fêter encore un titre de champion de France dans un an, mais de pleurer encore en Ligue des champions. Le PSG n'a plus d'autre choix que de faire sa révolution afin de trouver enfin sa voie, cela onze ans après le rachat du club de la capitale par QSI. Bon courage à l'Emir du Qatar.