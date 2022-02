PSG : Mbappé part, Haaland arrive, le Qatar a tout prévu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir au PSG, les dirigeants du club français ont fait leur choix si ce dernier part. Erling Haaland sera la cible numéro 1.

Ce sont les deux attaquants les plus convoités du football actuel, et ils seront au cœur de toutes les supputations lors du marché des transferts cet été, il s’agit bien évidemment d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Pour l’attaquant français du PSG, les choses sont relativement simples puisqu’il est en fin de contrat et il peut d’ores et déjà s’engager avec n’importe quel club, même si tout le monde sait que le Real Madrid est le grand favori pour accueillir le champion du monde. Concernant le buteur norvégien, son contrat le lie à Dortmund jusqu’en 2024, mais il dispose d’une clause libératoire en 2022 si un club accepte de payer 75 millions d’euros, plus des bonus estimés à 15 millions. Une somme relativement dérisoire pour les grands clubs européens, à même de s’offrir Haaland sans aucun souci. Et c’est donc dans cette bataille que le Paris Saint-Germain va se lancer avec un gros avantage, à savoir que Leonardo a déjà montré dans le passé qu’il savait faire des affaires avec Mino Raiola, l’agent du cyborg norvégien.

Haaland après Mbappé, le PSG fonce

Can you hear it? 👂🏻 That's the sound of me coming back soon ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/DhMWgx2mPA — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 4, 2022

Du côté de Doha, on sait que sur le plan sportif, le départ éventuel de Kylian Mbappé sera un rude coup, la star tricolore portant le PSG sur ses épaules cette saison malgré la signature de Lionel Messi. Et pour éventuellement composer le choc, seul Erling Haaland peut est capable d’apporter un vrai plus. Car le buteur norvégien l’a démontré avec Dortmund, il est capable de répondre présent lorsque le niveau s’élève et notamment en Ligue des champions où ses statistiques sont au niveau de Kylian Mbappé. Même s’il n’a aucun titre majeur avec sa sélection et son club, là où Mbappé est champion du monde et empile les titres nationaux, la signature de Haaland serait donc une réponse parfaite de la part du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif explique que le Norvégien est également capable de remettre un coup de boost à un vestiaire parisien qui somnole un peu et vit à un rythme tranquille.

Cependant, avant d'aller plus loin dans le dossier Haaland, les décideurs qataris attendent d'avoir la réponse définitive de Kylian Mbappé, le joueur français ayant reçu une offre colossale pour le renouvellement éventuel de son contrat au PSG. C'est l'ancien monégasque qui aura quoi qu'il arrive le dernier mot, mais Leonardo n'étant pas du genre à rester les bras croisés, le directeur sportif brésilien pose tranquillement ses jalons avec l'attaquant de Dortmund au cas où.