PSG : Mbappé ou Sadio Mané, le choix est rapide au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Pour beaucoup d’observateurs à travers l’Europe, Kylian Mbappé vit actuellement sa dernière saison au Paris Saint-Germain. En effet, les rumeurs se multiplient autour de l’international français, parfois annoncé au Real Madrid, parfois à la Juventus Turin et parfois même du côté de Liverpool. Reste qu’un transfert chez les Reds semble totalement improbable selon l’ancien footballeur professionnel Brian McBride, interrogé à ce sujet par ESPN.

« Si vous souhaitez continuer à améliorer une équipe aussi forte que Liverpool, il ne faut pas se tromper. Vous devez prendre des joueurs d’un certain style. Liverpool est une excellente équipe. Mais avez-vous envie que Mbappé signe dans un club où il sera contraint de presser et de défendre ? Voulez-vous voir Mbappé défendre autant que Salah ou Mané actuellement ? Je pense que Mbappé a besoin de plus de liberté » a expliqué l’ancien international américain, pour qui Kylian Mbappé est un excellent joueur, mais sans doute très peu adapté au style de jeu proné par Jürgen Klopp chez les Reds. On l’a bien compris, l’ex attaquant de Wolfsburg préfère largement voir un Sadio Mané à Liverpool qu’un Kylian Mbappé, dont les efforts défensifs ne sautent pas aux yeux des observateurs depuis le début de sa carrière…