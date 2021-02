PSG : Mbappé ou Neymar, le Qatar doit choisir

Dans : PSG.

Le PSG pourrait être amené à choisir entre ses deux superstars à l'avenir, Neymar ou Mbappé, c'est à Doha que cela va se jouer.

Sans Neymar, Kylian Mbappé avait la responsabilité de porter le PSG face au FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le champion du monde a répondu présent, allant même jusqu'à totalement faire oublier l'absence du Brésilien en inscrivant un triplé. Si depuis leur arrivée commune lors de l'été 2017, Neymar est présenté comme la star du club devant Mbappé, la situation pourrait changer dans le futur. Pour Mathieu Bodmer, le Français a le potentiel pour s'imposer comme le véritable leader du PSG.

« Il savait qu’il avait des responsabilités sur ce match important pour lui et pour le PSG, par rapport à tous les antécédents avec le Barça. Et il a les épaules pour les assumer, on l’a vu avec l’Equipe de France. Pour l’instant, Neymar et Mbappé arrivent bien à cohabiter. Le projet du PSG sera de savoir si on garde les deux et qu’on continue comme ça. Mais quoi que vous fassiez, à un moment Mbappé prendra les clés de l’équipe, parce qu’il a un potentiel pour le faire » a déclaré l'ancien parisien lors d'un entretien accordé à Telefoot. Si les deux hommes sont très proches et même amis en dehors des terrain, lorsque l'on parle de joueurs d'un tel niveau, l'égo est une donnée importante à prendre en compte. Venu à Paris pour sortir de l'ombre de Léo Messi et être la star de l'équipe, Neymar pourrait voir d'un mauvais oeil l'éclosion de Mbappé. Le Français qui, selon Don Balon, réclamerait par ailleurs le même salaire (36 millions annuels) que son coéquipier pour prolonger au PSG.