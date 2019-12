PSG : Mbappé ou Neymar, il n'y a qu'un patron à Paris

Dans : PSG.

Depuis août 2017, Kylian Mbappé et Neymar entretiennent une belle relation au Paris Saint-Germain, bien que certains médias aient parfois tentés de les opposer.

Il faut dire que dans les grands clubs européens, il n’y a en général qu’une star incontestée en attaque. Benzema au Real Madrid, Messi à Barcelone, Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin… Au PSG, c’est plus flou avec deux véritables stars. Mais dans les colonnes de France Football, le champion du monde 2018 a mis les choses au clair, rappelant que le patron de l’attaque du Paris Saint-Germain, c’était Neymar et personne d’autre. Des propos qui flatteront l’égo de l’international brésilien, lequel s’est toujours bien entendu avec Kylian Mbappé depuis deux ans et demi.

« Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider”» a commenté Kylian Mbappé, lequel refuse de prendre le leadership de l’attaque parisienne au profit de Neymar. Tout du moins, pour l’instant…