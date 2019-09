PSG : Mbappé obligé de dire non au Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Brisé dans son élan très prometteur lors de la préparation, Kylian Mbappé a connu un vrai stop avec sa blessure à la cuisse, contractée le 25 août dernier face à Toulouse.

Privé des matchs internationaux, l’attaquant français a repris le chemin de l’entrainement en solo, cette semaine au Camp des Loges. De quoi redonner un peu d’espoir à une attaque parisienne qui sera très amoindrie contre le Real Madrid, dans moins d’une semaine. Et bien non selon Le Parisien, pour qui le forfait de Mbappé a été acté pour les rencontres face à Strasbourg de samedi, mais également face à la formation espagnole, le 18 septembre prochain.

Le PSG, qui a déjà rencontré beaucoup de problèmes physiques ces dernières semaines, n’a aucune envie de voir son meilleur buteur de la saison passée reprendre trop tôt, en dépit du prestige de la rencontre, et prendre le risque de rechuter. Seule bonne nouvelle, Edinson Cavani récupère lui plus vite que prévu, et sa présence contre l’ogre madrilène n’est pas écartée, alors que Neymar sera suspendu tandis qu’Icardi tentera de répondre présent malgré un manque évident de compétition. Autant dire que le PSG ne se présentera pas dans les meilleures dispositions pour la réception du géant madrilène.