PSG : Mbappé, Neymar et Messi veulent humilier la France

PSG.

Par Claude Dautel

Avant d'aller affronter Lille ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a gagné ses trois premiers matchs officiels, et avec la manière. De quoi motiver Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour un défi totalement fou.

Une semaine après l’affaire Mbappé-Neymar, que Christophe Galtier a qualifiée cette semaine « d’épiphénomène », ce qui reste à prouver, le PSG va tenter d’enchaîner une quatrième victoire de suite, après celle contre Nantes dans le Trophée des Champions, et contre Clermont et Montpellier en Ligue 1. Sur le papier, le rendez-vous face au LOSC est le premier vrai test pour les champions de France en titre, l’équipe désormais entraînée par Paulo Fonseca ayant montré de belles choses. Autrement dit le Paris Saint-Germain sera attendu au coin du bois, comme c’est toujours le cas, mais cette fois avec une opposition très solide. Reste qu’à en croire Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale ne se posent pas ce genre de question, car ils ont lancé un défi à Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et aux autres. Et si les joueurs du PSG réussissent ce challenge, alors ils entreront dans l’histoire de la Ligue 1.

Marcher sur la Ligue 1, l'objectif du PSG

En effet, Dominique Séverac affirme que Luis Campos et Christophe Galtier ont parlé dans le secret, mal gardé, du vestiaire et ils ont demandé à l’équipe de finir la saison invaincue en Championnat. Peu importe qu’en raison de la Coupe du Monde le calendrier qui se propose au Paris Saint-Germain pendant les deux prochains mois soit totalement démentiel, les dirigeants du PSG souhaitent que leur formation soit à jamais la première à réussir ce challenge fou de finir avec zéro défaite en 38 journées de championnat. Bien évidemment, le fait que cette information sorte dans les médias va décupler la motivation des adversaires du club dirigé par Nasser Al-Khelaifi, le simple fait de faire tomber en premier le Paris Saint-Germain devenant un challenge à lui tout seul. En lançant ce pari totalement dingue, Campos et Galtier ont une idée.

Et cette idée c’est de resserrer encore plus les liens entre la totalité de l’effectif, et que les remplaçants se sentent impliqués dans cette mission qui semble impossible. Car aucune équipe française n’a réussi à finir un championnat sans défaite, tandis qu’en Europe cela est très très rare, même si personne n’a oublié les Invincibles d’Arsène Wenger, Arsenal finissant la saison 2020-2004 avec 26 victoires et 12 nuls. Pour le PSG, le record est de 26 matchs sans défaite, c’était bien avant le rachat du Paris SG par Qatar Sports Investments, puisque c’est sous les ordres de Gérard Houllier, en 85-86, que Paris avait réussi cet exploit avec au bout le premier titre de Champion de France pour le club de la capitale. Depuis, le Paris Saint-Germain a empilé les titres, mais n’a jamais réussi à faire mieux que le record d’Houllier.

Du côté de l'Olympique de Marseille ou de l'Olympique Lyonnais, on va évidemment prendre ce défi parisien comme un moyen supplémentaire de se motiver cette saison. L'idée même de faire échouer Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé étant à même de faire le bonheur des supporters, lesquels n'apprécient rien de plus que de battre ce PSG qui depuis 2011 ne laisse que des miettes au football français. Nul doute que si Paris réussissait une saison complète sans aucune défaite, alors la polémique sur la puissance financière de la formation de Christophe Galtier serait une nouvelle fois soulignée. En tout cas, Lille va être le premier club à tenter de stopper le PSG sans délai ce challenge démesuré.