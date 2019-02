PSG : Mbappé, Neymar et le reste, Pierre Ménès flippe à mort pour Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis le tirage au sort, l’optimisme a changé de camp en ce qui concerne la confrontation entre Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Rien n’est bien évidemment perdu d’avance pour Paris, mais les choses se présentent mal avec ces absences majeures au moment de jouer une équipe qui retrouve une grande forme, dans son jeu comme dans ses résultats. Même Pierre Ménès, qui voyait le PSG largement favori tant que José Mourinho était en place, est loin d’être aussi positif. Pour le consultant de Canal+, l’absence de Neymar va irrémédiablement fragiliser l’animation offensive, et rendre surtout Kylian Mbappé totalement orphelin de son pourvoyeur de ballons habituel. Un constat inquiétant à l’approche du match.

« Mbappé est clairement perdu sans Neymar qui est de très loin son meilleur pourvoyeur de ballons. Là il sera seul en pointe. Il va beaucoup dépendre du rendement de Di Maria et Draxler », a prévenu un Pierre Ménès qui demande donc aux seconds couteaux de se réveiller et de sortir leur meilleur match. Cela tombe bien, l’Argentin et l’Allemand sont plutôt en bonne forme ces dernières semaines, et il enchaine les bonnes prestations. Au point de faire oublier les stars que sont Neymar et Cavani ?