PSG : Mbappé ne vaut plus 200ME, la fête est finie

Le PSG fait le forcing pour prolonger Kylian Mbappé, mais ce dernier hésite encore. Les conditions économiques ont changé, et la valeur de la star française a baissé.

Dans le monde d’avant-Covid, le transfert éventuel de Kylian Mbappé semblait devoir établir un nouveau record mondial, puisque l’on évoquait 300ME et même parfois plus. Le champion du monde français mettait des étoiles dans les yeux des plus grands clubs et ces derniers étaient prêts à craquer pour offrir à Mbappé tout ce qu’il voulait. Oui mais voilà, en 2021, l’Europe du football est au bord du précipice, et l’ambiance est plutôt à une baisse générale des salaires qu’à une explosion des transferts. C’est dans ce climat que le clan Mbappé réfléchit concernant la prolongation ou non de ce dernier au Paris Saint-Germain où l’international est une priorité au même niveau que Neymar. Pour Le Parisien, Kylian Mbappé n’a pas dit non aux dirigeants du PSG, mais il exige des certitudes sur le plan sportif, tout cela en sachant que son appétit financier ne pourra pas être comblé.

Toute l’économie du football est à la baisse, et même une star sportive et marketing comme Kylian Mbappé n’y échappe pas. « Avec le bail à prolonger de Neymar, celui du Bondynois est LA priorité de Leonardo. Rien n’est, à ce stade, décidé. Mbappé veut gagner avec un PSG compétitif. Il est acquis qu’une prolongation ne passera pas sans garanties sportives. Reste à surveiller la situation financière de Paris et des autres candidats (Liverpool, Real Madrid, FC Barcelone). La crise sanitaire a rebattu les cartes et il semble difficile d’imaginer un transfert à 200 ME cet été », prévient le quotidien sportif, qui estime que du côté du Paris Saint-Germain on ne dépassera pas les 180ME payés en 2017 pour s’offrir Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco.