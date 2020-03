PSG : Mbappé n'est plus le chouchou des enfants

Dans : PSG.

Afin de mesurer la cote de popularité de ses joueurs, le PSG s’appuie principalement sur les ventes de maillots. Mais certains sondages sont également riches en enseignements…

Afin de savoir si Cavani, Neymar ou encore Mbappé ont la cote, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux ou d’interroger les supporters à la sortie du Parc des Princes. Mais pour le Paris Saint-Germain, d’autres études, plus ou moins crédibles et parfois inattendues, peuvent apporter un certain lot de réponses. Le récent sondage réalisé par Le Journal de Mickey ne va évidemment pas changer la stratégie du Paris SG avec Kylian Mbappé sur le marché des transferts, mais il pourrait avoir le mérite de faire réfléchir le principal intéressé. Car selon le magazine pour enfants, la popularité de Kylian Mbappé auprès des 7-14 ans est en baisse.

Personnalité préférée des enfants l’année dernière, l’attaquant du Paris Saint-Germain est désormais troisième, derrière le rappeur Soprano et le duo Bigflo & Oli. D’autres personnalités du monde du sport figurent dans le top 30 des personnalités préférées des enfants : Antoine Griezmann (6e, -1 place), Teddy Riner (9e, +3 places), Paul Pogba (12e, -2 places), Zinedine Zidane (22e, +4 places) ou encore Didier Deschamps (28e, +1 place). Kylian Mbappé peut donc se consoler en se disant qu’il est toujours le sportif préféré des enfants. Mais cette petite perte de popularité alertera sans doute l’avant-centre du PSG, très attentif à son image, notamment auprès des plus jeunes. Et pour qui il n’est évidemment pas profitable de perdre de son avance dans ce classement qui participe à son immense notoriété, acquise depuis plusieurs années maintenant en dépit de son jeune âge (21 ans).