PSG : Mbappé n'a que deux rivaux, Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, blessé, le Paris Saint-Germain sait qu'il peut compter sur Kylian Mbappé. Et tout le monde s'emballe pour le champion du monde du PSG.

Kylian Mbappé a marqué les esprits en signant un triplé cette semaine en Ligue des champions lors de la victoire du PSG à Bruges, et forcément cela a remis les projecteurs sur l’attaquant français, en lice pour le Ballon d’Or 2019 contrairement à son coéquipier Neymar. Et pour de nombreux observateurs, il est évident que désormais Kylian Mbappé est passé au-dessus de la star brésilienne du Paris Saint-Germain et peut désormais affronter sans avoir peur la comparaison avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sur Canal+, Reynald Pedros n’a pas caché son admiration pour l’attaquant du PSG, à qui il promet un avenir radieux et exceptionnel.

Car pour Reynald Pedros, Kylian Mbappé a tous les atouts pour rêver encore plus haut, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l’équipe de France. « C’est un phénomène. La chance que l’on a c’est que c’est un footballeur français. Quand on le voit rentrer avec le PSG contre Bruges avec autant d’envie, de détermination, de qualité et de réalisme, on ne peut qu’être admiratif. Aujourd’hui, pour moi, Kylian Mbappé est celui qui peut rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi », a confié l’ancien joueur, qui espère que le Paris Saint-Germain pourra conserver un peu plus longtemps son prodige.