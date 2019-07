PSG : Mbappé n'a pas exigé la tête de Cavani au Qatar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On l'a compris lors des récentes déclarations de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, Kylian Mbappé est désormais le vrai leader du projet parisien, Neymar étant promis à un départ plus ou moins rapide. Mais avant même que l'on sache que la star brésilienne voulait quitter le Paris Saint-Germain, les propos du Champion du monde français lors des Trophées UNFP avaient semé le trouble. Certains avaient même pensé que Kylian Mbappé voulait que le PSG se sépare d'Edinson Cavani afin de lui laisser le rôle de buteur en chef du club de la capitale et sans cela discussion possible.

Mais ce samedi, il semble que cela n'est pas du tout le cas et que Kylian Mbappé soit même persuadé que la présence du Matador à ses côtés en 2019-2020 soit la meilleure chose qui soit pour le Paris SG et pour lui. C'est du moins ce qu'affirme L'Equipe. « Conscient que ses déclarations aux trophées UNFP avaient été interprétées par certains comme une volonté de prendre la place de Cavani, Mbappé l'a toutefois fait savoir : non seulement il ne veut pas le départ de l'Uruguayen, mais il préfère évoluer au côté d'un partenaire. Ça tombe bien, le Matador apprécie lui aussi de pouvoir évoluer avec « KMB », qui lui ouvre des espaces », précise le quotidien sportif. De quoi rassurer les nombreux supporters du PSG qui font d'Edinson Cavani une icône indéboulonnable.