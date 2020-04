PSG : Mbappé met le dossier Tuchel sur la table pour sa prolongation

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’est pas certain d’être conservé par Al-Khelaïfi et Leonardo au-delà de cette saison.

Malgré une relation très professionnelle et sans accroc majeur avec le directeur sportif parisien Leonardo, le technicien allemand n’a pas été choisi par le Brésilien. Raison pour laquelle le départ de Thomas Tuchel à l’issue de la saison est régulièrement évoqué ces dernières semaines, et notamment avant la qualification du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Au-delà du fait que Tuchel n’est pas un entraîneur directement nominé par Leonardo, il semblerait que l’ancien manager du BVB ne fasse plus l’unanimité au sein du vestiaire et notamment auprès de certains cadres… dont Kylian Mbappé.

Selon les informations du média El Espanol, le Paris Saint-Germain songe sérieusement à renvoyer Thomas Tuchel à l’issue de la saison afin de s’éviter un feuilleton Kylian Mbappé dès le mercato estival de 2020. Car pour le média ibérique, il est clair que l’international tricolore, qui a déjà eu plusieurs embrouilles avec Thomas Tuchel ces derniers mois comme lors du match contre Montpellier au Parc des Princes, aura beaucoup de mal à accepter de repartir pour une saison avec le coach allemand.

Dès lors, la piste menant le Paris Saint-Germain à Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, a de grandes chances de reprendre de l’épaisseur. Il faut dire que le technicien italien est particulièrement apprécié par Leonardo, dont le carnet d’adresses en Série A est très épais. Un autre coach prestigieux est libre comme l’air depuis plusieurs mois en la personne de Mauricio Pochettino mais il semblerait que Leonardo accorde sa préférence à l’Italien plutôt qu’à l’ancien manager de Tottenham. Reste à voir si ce choix conviendra à Kylian Mbappé, lequel a visiblement une influence considérable à Paris, y compris dans le choix du futur entraîneur...