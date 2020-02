PSG : Mbappé mérite mieux que le Real Madrid, il a osé !

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé du PSG, ce qui est loin d'être fait, le Real Madrid était le grandissime favori pour l'accueillir. Mais il y a l'ombre d'un doute.

Déjà cité comme proche du Real Madrid lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco, c’est au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé a signé au mercato 2017, quelques semaines après Neymar. Mais à deux ans de la fin de son contrat au PSG, la star française du club de la capitale laisse planer le doute sur ses intentions futures. Si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi font le forcing pour prolonger Kylian Mbappé, Zinedine Zidane et Florentino Perez se cachent à peine pour draguer l’attaquant tricolore. Mais si le Real Madrid a longtemps constitué une destination de rêve, Frank Leboeuf pense que ce n’est actuellement pas le cas.

Pour le champion du monde 98, les Merengue ne sont peut-être pas la destination à même de faire partir Mbappé du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid est une équipe en fin de cycle et qui n’est plus capable d’accélérer comme elle le faisait. Peut-être que dans trois semaines ils prouveront le contraire, mais sincèrement quand je vois certains cadres qui sont à la peine, plus des renforts qui sont dans la moyenne ou un peu plus, il y a quand des joueurs qui ne représentent plus le Real Madrid du temps de sa superbe (...) Mais si Mbappé veut se barrer du PSG, est ce qu’il aura envie d’aller dans une équipe du Real Madrid comme cela qui est en reconstruction et qui ne sera pas prête à gagner la Ligue des champions ? Je me pose la question », explique, sur RMC, Frank Leboeuf, pas convaincu par le niveau actuel et à venir du Real Madrid en plein trou d’air.