PSG : Mbappé légende du Paris SG, Nasri lui lance un défi

Impressionné par les qualités de Kylian Mbappé, Samir Nasri sent l’attaquant du Paris Saint-Germain prêt à rejoindre le Real Madrid. Mais avant de partir, le milieu offensif lui conseille de marquer l’histoire dans la capitale française.

Dans son live Instagram avec le journaliste Bertrand Latour, Samir Nasri n’a pas été avare en compliments. Si le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a pris cher, son attaquant Kylian Mbappé a eu droit à un discours beaucoup plus flatteur. « Lui, j’ai l’impression qu’il est formaté, a commenté le milieu d’Anderlecht. C’est une machine. Il a juste un but, il veut être le meilleur du monde et basta. C’est une qualité. Il faut qu’il reste dans le même chemin s’il veut être le meilleur. Il est prêt pour jouer n’importe où. » A commencer par le Real Madrid ? Oui, répond évidemment l’ancien Marseillais.

Mais selon lui, le champion du monde ferait mieux de devenir une légende du Paris Saint-Germain avant de partir. « Si tu veux vraiment marquer l’histoire, essaie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, a-t-il conseillé. Là, tu vas vraiment marquer l'histoire. Le Real Madrid, ils en ont gagné et ils en gagneront toute leur vie. Au palmarès de la Ligue des Champions, c'est le plus grand club. Mais si tu veux marquer l'histoire, c’est ta ville, tu es Parisien, tu gagnes la Ligue des Champions au PSG... C’est ton équipe à toi et celle de Neymar. » Avec ou sans prolongation, le directeur sportif Leonardo aurait indiqué à Mbappé qu’il ne partirait pas avant la fin de son contrat en 2022.