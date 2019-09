PSG : Mbappé leader au Ballon d’Or, l’ambassadeur lâche l’info

Dans : PSG, Ligue 1.

Quatrième au classement du Ballon d’Or l’année dernière, Kylian Mbappé avait notamment profité de son titre au Mondial en Russie.

En ce qui concerne la prochaine édition, cela risque d’être plus compliqué dans la mesure où les résultats en Ligue des Champions auront une grande influence sur les votes. C’est pourquoi le défenseur central Virgil van Dijk, vainqueur de la C1 avec Liverpool, part favori avant la cérémonie prévue le 2 décembre. Mais cela n’empêche pas Didier Drogba d’envisager une récompense pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Un joueur que j’aimerais voir sacré ? Pas spécialement ! Mais j'ai beaucoup aimé la saison de Kylian Mbappé au PSG, a confié le nouvel ambassadeur du Ballon d’Or 2019 à Télé Loisirs. Parce que ce n'était pas évident d'être performant comme il l'a été, surtout dans une année post-Coupe du monde. Et là on le voit, il fait un bon début de saison et il a réussi à tenir toute l'année comme ça. Ses performances ont été très, très intéressantes. » Suffisant pour remporter le trophée cette année ?

« Avantage Mbappé »

« Je ne sais pas (il hésite)... Il peut se passer beaucoup de choses ! Entre le désir de remporter ce trophée et réaliser ce rêve, il y a un monde. Puis, pour les années suivantes, d'autres joueurs peuvent éclore et faire des saisons fulgurantes. Reste que, cette année, Kylian Mbappé est l'une des valeurs sur laquelle tout le monde mise parce qu'il est jeune et talentueux, sans oublier sa prestance. Pour l'instant, avantage Mbappé », a estimé l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, prêt à miser une pièce sur l’international tricolore.