PSG : Mbappé, le prochain à lâcher Hakimi ?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Mis en examen dans le cadre d'une enquête pour viol, Achraf Hakimi est dans la tourmente malgré le fait que le joueur conteste les accusations portées contre lui. Sa relation amicale avec Kylian Mbappé pourrait également être impactée.

Touché aux ischio-jambiers, Achraf Hakimi n'a pas participé à la victoire 4-2 du PSG contre Nantes. Le Marocain est au cœur d'une sombre affaire puisqu'il est accusé de viol par une jeune femme. Si le joueur de 24 ans réfute totalement les faits pour lesquels il est accusé, l'international marocain (61 sélections) a été mis en examen par le parquet de Nanterre. Une situation qui pourrait obliger Kylian Mbappé à s'éloigner de son ami. En effet, les deux joueurs du PSG sont très proches depuis l'arrivée d'Hakimi à Paris, en 2021. Kylian Mbappé et l'ancien joueur du Real Madrid passent beaucoup de temps ensemble et partent même tous les deux en vacances. Très attaché à son image, l'actuel meilleur buteur du PSG pourrait prendre ses distances avec Hakimi selon Hervé Penot. A l'image de la décision de la femme de l'ancien joueur du Real Madrid, qui a décidé de mettre de la distance avec son mari depuis les évènements de ces derniers jours.

Mbappé attentif à l'affaire Hakimi

« On sait que le joueur le plus important pour le PSG et de loin c’est Kylian Mbappé. Et on sait qu’il est très proche de Hakimi. Ce sont deux amis très proches. Ils partent en vacances ensemble et font des photos partout. Et Mbappé est aussi quelqu’un qui fait très attention à son image. Aujourd’hui, je pense que lui-même pourrait se retrouver dans une situation compliquée. Même s’il croit son ami et même s’il n’y a rien eu, s’il voit qu’au bout d’un moment il prend la marée. Ce n’est pas aussi simple que cela. À mon avis c’est une période un peu compliquée, même pour une personnalité comme Mbappé » a confié le chroniqueur de l'Équipe qui estime que Kylian Mbappé va peut-être devoir prendre une décision radicale dans sa relation avec Achraf Hakimi, afin de protéger son image.