PSG : Mbappé, le nouveau Messi de Neymar, et il en a besoin !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain devrait aligner son extraordinaire trio offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et Edison Cavani afin de mettre au tapis Liverpool dans un match décisif. La présence de la star brésilienne est forcément une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et le PSG, les craintes ayant été grandes suite à sa blessure en amical la semaine passée avec le Brésil. Reste à savoir si Neymar sera à la hauteur de l'affiche, l'ancien du Barça n'étant pas toujours apparu sous son meilleur jour lors des rendez-vous européens du Paris SG, sauf contre l'Etoile Rouge.

Interrogé sur ce thème, un compatriote de Neymar admet qu'en passant de Barcelone au PSG ce dernier a forcément pris plus de pression sur ses épaules, Lionel Messi étant encore plus ciblé que lui lorsqu'ils évoluaient sous le même maillot. « Tactiquement, Neymar a plus de prises à deux systématiques contre lui au Paris Saint-Germain alors qu’au Barça, les adversaires privilégiaient Lionel Messi, ça lui laissait plus d’espaces. A Paris, l’attention est vraiment tournée vers lui, même si l’aura grandissante de Kylian Mbappé va l’aider. En Ligue 1 ça va, mais en Ligue des champions c’est plus compliqué, car les défenses sont de très grande qualités », fait remarquer, dans L'Equipe, Felipe Saad, le défenseur brésilien de Lorient. Kylian Mbappé et Neymar sont donc faits pour s'entendre au Paris SG.