PSG : Mbappé lance un message d'union nationale à l'heure de la rentrée

Au moment même où l'école a repris et qu'un hommage sera rendu à Samuel Paty, Kylian Mbappé a lancé un appel à l'union nationale.

Kylian Mbappé a une voix qui porte auprès des jeunes, et le champion du monde français du Paris Saint-Germain est bien conscient que notre pays traverse une période très agitée. Alors, au moment où les élèves ont repris le chemin des écoles et qu’un hommage sera rendu à Samuel Paty, professeur d’histoire-géo sauvagement assassiné par un terroriste juste avant les vacances scolaires, Kylian Mbappé a lancé un appel via les réseaux sociaux. « L’école de la République, c’est comme une équipe de football. Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs. Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble. Écouter, partager, s’entraider... À l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS 🙏🏽 », a expliqué ce lundi, l’attaquant français du Paris Saint-Germain.