PSG : Mbappé lance un avertissement XXL à Paris !

Dans : PSG, Foot Europeen, Ligue 1.

Cette semaine, Kylian Mbappé a apprécié à sa juste valeur depuis les tribunes du Parc des Princes puis du Groupama Stadium les succès obtenus face au Real Madrid (3-0) puis Lyon (0-1). De retour à la compétition dans les prochains jours, l’international tricolore était à Milan lundi soir dans le cadre de la cérémonie FIFA The Best. Et pour cause, il a été nommé dans l’équipe-type de la saison dernière. L’occasion pour lui de s’exprimer… et de mettre en garde ses coéquipiers du Paris Saint-Germain.

« La saison est lancée. C’est magique. On a très bien joué. C’est comme les années précédentes. On a toujours bien entamé nos saisons. Maintenant, il faudrait bien les finir » a prévenu Kylian Mbappé avant d’évoquer sa présence dans le onze type de la saison. « Je savoure. Peut-être qu’un jour, je serai à cette place (de meilleur joueur du monde) à dire qu'untel ou untel est le futur. Je me concentre sur le présent. Et le présent, c'est l'équipe de France et le PSG » a clamé Kylian Mbappé, satisfait de son évolution et du début de saison de Paris. Mais qui est bien conscient que tout est extrêmement fragile…