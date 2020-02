PSG : Mbappé la tête à Madrid ? Paris n'y croit pas

Dans : PSG.

Le Real Madrid semble se frotter les mains du mouvement d'humeur de Kylian Mbappé à l'encontre de Thomas Tuchel. Pour ce dernier, le mercato n'a rien à voir avec l'attitude du joueur français du PSG.

Après 48 heures très chaudes, Thomas Tuchel se doutait bien que ce lundi, face à la presse, la question de l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain allait être posée. Car depuis samedi, nombreux sont ceux qui pensent que l’attaquant tricolore du PSG a envoyé un signal au Real Madrid, ses « likes » sur des photos des joueurs madrilènes après la victoire dans le derby n’étant pas anodins. Et c’est un journaliste espagnol qui a demandé au technicien allemand si le récent clash entre Kylian Mbappé et lui n’était pas l’annonce d’un départ de la star française du Paris SG vers le Real Madrid au prochain mercato.

Visiblement étonné que l’on puisse envisager cela, Thomas Tuchel a donné une réponse sans détour. « Je ne peux penser pas Kylian Mbappé profite cette situation-là pour sortir du PSG. Il a un contrat avec Paris et Kylian est notre joueur. Je lui ai expliqué pourquoi j’avais pris cette décision, et c’est mon job d’entraîneur que de faire des choix », a fait remarquer l’entraîneur du Paris Saint-Germain, déterminé à ne pas laisser le club de la capitale redevenir la république des joueurs. Pour tout ce qui concerne les décisions sportives, Thomas Tuchel ne se laissera pas manipuler, que ce soit par Kylian Mbappé ou un autre joueur. Et ce ne sont pas les menaces du mercato qui y changeront quelque chose. A bon entendeur, salut, le Real Madrid aura probablement entendu le message. Car comme pour Neymar l'été dernier, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi savent qu'un contrat c'est un contrat.