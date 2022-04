PSG : Mbappé, l'identité du courtisan mystère se précise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La bataille à distance se poursuit entre le Real Madrid et le PSG dans le brûlant dossier Kylian Mbappé. Mais un troisième club est en lice...

Libre dans deux mois, Kylian Mbappé ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Logiquement, le Paris Saint-Germain a fait de la prolongation du contrat de sa star une priorité absolue. Pour rafler la mise face au Real Madrid, le PSG est prêt à mettre tous les moyens sur la table. Et selon les informations obtenues par le journaliste espagnol Guilhem Balague, les chiffres de l’offre transmise par le PSG à Kylian Mbappé sont stratosphériques. Et pour preuve, le consultant de la BBC croit savoir que l’Emir du Qatar propose une prime à la signature de 150 millions d’euros à Kylian Mbappé afin que le champion du monde 2018 reste deux années de plus au PSG. Cette prime colossale s’accompagnerait d’un salaire hors normes de 40 millions d’euros annules avec les commissions.

Mbappé, 150 ME de prime à la signature au PSG ?

A en croire Guilhem Balague, cette nouvelle offre serait « les nouveaux éléments » évoqués par Kylian Mbappé au micro de Prime Video après la victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Lorient dimanche soir au Parc des Princes. « Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible » avait confié Kylian Mbappé dans les couloirs du Parc des Princes.

Liverpool s'invite dans la danse

Benzema et Mbappé sont les deux meilleurs joueurs du monde en ce moment. Pour vous, il faut remonter à quand pour voir les #1 et #2 mondiaux issus du même pays ? — Wiloo (@WilooFootball) April 6, 2022

De son côté, RMC continue de dire qu’il existe toujours trois options pour l’avenir de Kylian Mbappé : une signature au Real Madrid, ce qui paraissait presque inévitable il y a quelques semaines, une prolongation au Paris Saint-Germain ou un départ vers un club surprise. Car pour rappel, selon Jérôme Rothen, un troisième club est récemment entré dans la danse. Et il ne s’agirait pas du FC Barcelone, comme cela a été écrit en Espagne la semaine dernière. A en croire la presse anglaise, c'est plutôt Liverpool qui pourrait faire de l'ombre au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. En effet, le Liverpool Echo croit savoir que les dirigeants des Reds continuent de surveiller avec la plus grande attention la situation de Kylian Mbappé. Liverpool envisage de passer à l'action en cas de départ de Mohamed Salah, en fin de contrat en juin 2023 et dont la prolongation n'a toujours pas été officialisée. Outre-Manche, un intérêt de Manchester City pour Kylian Mbappé est aussi évoqué. Mais la priorité de Pep Guardiola en attaque semble davantage se nommer Erling Haaland, un véritable numéro neuf, ce qui manque cruellement à l'effectif des Citizens cette saison pour être encore plus redoutable.