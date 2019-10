PSG : Mbappé justifie son geste, l'OM et Tuchel épargnés

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Kylian Mbappé a célébré un de ses deux buts contre l'Olympique de Marseille en imitant un bébé qui pleure. L'attaquant du PSG s'est défendu d'avoir chambré le club phocéen ou son entraîneur.

C’est l’époque qui veut cela, chaque but doit donner lieu à une célébration, et Kylian Mbappé est coutumier du fait. Mais l’attaquant français du Paris Saint-Germain a changé son geste dimanche soir face à l’Olympique de Marseille après sa première réalisation, le champion du monde imitant un bébé qui pleure et s’essuie les yeux. Tout de suite les réseaux sociaux se sont emballés avec différentes versions pour expliquer cette célébration, la première étant que Kylian Mbappé chambrait l’OM suite aux déclarations de la semaine, la seconde étant qu’elle visait directement Thomas Tuchel, avec qui les choses ont semblé être compliquées cette semaine ou bien encore qu’il s’agissait d’une réponse aux consultants qui l’ont attaqué ces derniers jours.

Conscient qu’il devait éviter que ce geste éclipse le reste, Kylian Mbappé est intervenu sur les réseaux sociaux pour calmer tout le monde. « Beaucoup me demande le pourquoi de ma célébration 😭😭😭 C’est juste une petite anecdote privée d’hier soir avec 2 amis. Et non une quelconque vanne contre l’OM ou une réponse aux récentes critiques... », a tenu à officiellement faire savoir l’attaquant français du Paris Saint-Germain. Affaire classée, et leçon retenue pour Kylian Mbappé, lequel sait que le moindre de ses gestes est désormais scruté et interprété.