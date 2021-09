PSG : Mbappé isolé, Pochettino répond à la polémique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’animation offensive du PSG était forcément scrutée puisque Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria étaient tous les quatre titulaires.

Mauricio Pochettino a fait le choix d’un 4-2-3-1 très ambitieux malgré le talent de l’adversaire du soir, à savoir l’Olympique Lyonnais. Au final, le Paris Saint-Germain s’est imposé de justesse grâce à un but inscrit dans le temps additionnel par Mauro Icardi sur une passe décisive de Kylian Mbappé. En dehors de son centre décisif au bout du bout de ce choc de la Ligue 1, l’international tricolore n’a pas brillé. De toute évidence, l’ancien Monégasque doit nouer une complicité technique avec Lionel Messi, alors que l’Argentin a déjà ses habitudes et des automatismes avec Neymar. Pour le moment, Kylian Mbappé semble un peu exclu des circuits préférentiels du PSG. Rien de bien inquiétant néanmoins pour Mauricio Pochettino, qui a évoqué ce sujet ce mardi en conférence de presse avant le déplacement de Paris sur la pelouse de Metz.

Pochettino pas inquiet pour Mbappé

« Nous avons besoin de créer les automatismes avec du temps. Que ce soit en match ou à l'entraînement. De pouvoir partager des situations pour acquérir des affinités Contre Lyon on a joué dans un système en 4-2-3-1 qui faisait qu'on avait beaucoup de joueurs offensifs. Je suis content de ce qu'on a pu voir sur le terrain. On a mieux fait circuler le ballon qui a été plus fluide et qui a permis de générer des situations de danger. Défensivement, on a fait des progrès aussi. Il y a des affinités qui sont déjà créées. Kylian va se joindre naturellement à ces complicités, je suis très content de ce qu'il fait sur le terrain » a lancé Mauricio Pochettino, convaincu que Kylian Mbappé parviendra à s’incruster au sein du duo Neymar-Messi afin de former un trio redoutable. Et pourquoi pas même un quatuor de feu si l’on rajoute Di Maria, même si on peut logiquement douter que Pochettino alignera quatre attaquants dans les grands matchs de Ligue des Champions.