PSG : Mbappé intouchable, le Bayern a trop peur d’Al-Khelaïfi

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé fait rêver les plus grands clubs. Le Bayern Munich se verrait bien l’attirer mais outre l’aspect financier, l’obstacle Nasser Al-Khelaïfi refroidit le champion d’Allemagne.

Le Bayern Munich regretterait-il l’arrivée de Lucas Hernandez ? A l’été 2019, le défenseur polyvalent avait été recruté pour 80 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire du club bavarois. Résultat, le Français, gêné par des blessures, ne s’est toujours pas imposé. Ce qui explique en partie la prudence de Karl-Heinz Rummenigge à l’approche du mercato hivernal.

« Nous devons désormais faire très attention à nos coûts, a prévenu le président du conseil de surveillance du Bayern dans un entretien accordé au Figaro. Nous avons dépensé beaucoup d'argent dont 80 millions d'euros pour Lucas Hernandez. Aujourd'hui, ce serait peut-être la moitié. Le marché des transferts a connu une baisse de 50% l'été dernier. » La crise sanitaire a en effet provoqué une baisse générale des tarifs, ce dont le champion d’Allemagne ne se plaindra pas.

« J’adore Mbappé mais... »

« C'est une bonne nouvelle pour notre sport, s’est réjoui le dirigeant. Avant la crise, le football avait perdu la raison. Il y a eu une inflation galopante après les signatures de Neymar et Mbappé au PSG il y a trois ans. C'est bien de savoir que c'est terminé car les clubs vont devoir faire attention à leurs coûts. » Les prix ont certes baissé, mais le Bayern n’a toujours pas les moyens de s’offrir un attaquant comme Kylian Mbappé. « Malheureusement oui. J'adore Mbappé et sa manière de jouer mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l'embêter sur ce sujet », a annoncé Rummenigge, conscient que son homologue Al-Khelaïfi peut se montrer rancunier…