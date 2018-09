PSG : Mbappé futur Blue ? Une photo fait saliver les fans de Chelsea

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Membre de l’équipe type de la FIFA, Kylian Mbappé s’est rendu à la cérémonie The Best lundi avec son père.

L’attaquant n’était pas le seul joueur du Paris Saint-Germain présent, ni le seul champion du monde tricolore. C’est pourtant avec des cadres de Chelsea que l’ancien Monégasque a choisi de passer le reste de la soirée. Après le gala, le natif de Bondy a en effet dîné dans le restaurant des Brésiliens David Luiz et Willian à Londres, où se trouvaient également N’Golo Kanté, Eden Hazard et Didier Drogba. Tout ce petit monde s’est évidemment réuni à la même table et en a profité pour se prendre en photo. Et l’on imagine que vous devinez déjà la suite…

David Luiz n’a pas tardé à publier ce souvenir sur Instagram, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Mbappé à Chelsea », peut-on notamment lire dans les commentaires. Un simple rêve de supporters londoniens… Tout le monde le sait, le PSG n’a pas du tout l’intention de vendre son prodige. Et de toute façon, Chelsea n’a sûrement pas prévu un tel achat à l’heure où son propriétaire Roman Abramovicth souhaite vendre le club.