PSG : Mbappé fan n°1 de Ndombele, le mercato débute !

Tanguy Ndombele l'a confié cette semaine au site officiel de l'Olympique Lyonnais, il ne se préoccupe pas de ce qu'il va se passer cet été, le milieu international de l'OL ayant tout de même bien compris qu'il pourrait changer d'air. Et ce samedi, son nom est évoqué du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale appréciant depuis longtemps le profil de Tanguy Ndombele, dont Jean-Michel Aulas a déjà dit qu'il était prêt à le vendre à son ami Nasser Al-Khelaifi. Au sein du PSG, l'ancien amiénois a de nombreux supporters, et notamment Kylian Mbappé.

Selon L'Equipe, avant même d'éventuellement signer au Paris SG, Tanguy Ndombele a déjà réussi l'exploit de mettre d'accord Thomas Tuchel et Antero Henrique, lesquels seraient favorables à la venue du milieu de terrain de Lyon. Outre plusieurs rendez-vous entre le clan Ndombele et des émissaires du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se serait aussi mis à la manoeuvre. « Le joueur reçoit régulièrement des coups de téléphone de ses coéquipiers parisiens en sélection pour tenter de le séduire. Kylian Mbappé verrait ainsi d’un très bon œil que le natif de Longjumeau le rejoigne au PSG », affirme le quotidien sportif. Cependant, pour l'instant le Paris SG n'a pas transmis de proposition contractuelle à Tanguy Ndombele, à l'inverse de la Juventus et de Tottenham qui ont déjà avancé un pion, tandis que Manchester United pourrait s'y mettre quand le dossier Paul Pogba sera réglé. Autrement dit, le Paris Saint-Germain va devoir signer un très gros chèque s'il souhaite vraiment le milieu de l'OL, mais ça Nasser Al-Khelaifi y est habitué.