PSG ‍: Mbappé fait durer le suspense, le Qatar ne dit plus un mot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats depuis le début de l’année 2024. Le PSG et le Real Madrid attendent avec impatience la décision de l’international français.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé a promis en janvier qu’il communiquerait publiquement sa décision dès lors que celle-ci serait prise et qu’il ne fera pas durer le suspense pour rien jusqu’à la fin de la saison. Les semaines passent, le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad approche et le capitaine de l’Equipe de France est toujours muet. La tendance est clairement à un départ vers le Real Madrid en tant que joueur libre mais pour l’heure, rien d’officiel.

Le clan Mbappé reste discret et les interventions médiatiques du joueur se font rares afin de ne pas avoir de déclaration mal interprétée. Une chose est certaine, le Paris Saint-Germain attend désormais la décision de son joueur phare dans la discrétion et cela ne devrait pas changer d’ici à ce que Kylian Mbappé brise le silence selon le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. « Sur le dossier Mbappé, la position du PSG est claire. Pas de commentaire tant que le joueur n'a pas annoncé sa décision au club » écrit Loïc Tanzi avant de conclure.

Le PSG veut rester discret en attendant l'annonce de Mbappé

« En attendant, Paris souhaite se concentrer sur le sportif » a publié le journaliste du quotidien national sur son compte X. La question est maintenant de savoir à quel moment de la saison Kylian Mbappé communiquera sa décision. Avant le huitième de finale de la Ligue des Champions, lorsque le PSG ne sera plus en C1 ? Toutes les hypothèses sont sur la table et à vrai dire, seul l’ancien buteur de Monaco et son premier cercle très rapproché ont la réponse. En attendant, le PSG se prépare à tous les scénarios… y compris celui d’un départ du buteur de 25 ans. La preuve, les noms de Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples) ou encore Marcus Rashford (Manchester United) ont été évoqués ces trois derniers jours.