PSG : Mbappé accusé d'être une diva qui n'écoute plus rien !

Kylian Mbappé a enchaîné contre Manchester United un sixième match consécutif sans marquer en Ligue des champions. Et la star française du PSG est de plus en plus critiquée.

Kylian Mbappé a beau avoir un talent monstrueux, ce que personne ne conteste, le champion du monde n’est pas épargné par les critiques que ce soit sous le maillot de l’équipe de France, mais plus encore sous celui du Paris Saint-Germain. Attaqué sur son incapacité à hausser son niveau quand les matchs sont plus compliqués pour le PSG, Kylian Mbappé a donné raison à ses détracteurs en étant totalement hors du coup mardi soir en Ligue des champions face à Manchester United au Parc des Princes. Cette situation commence à agacer, d’autant plus que l’attaquant tricolore est muet depuis pas mal de temps sur la scène européenne et forcément cela inquiète. Interrogé par Le Parisien, Mickaël Madar, qui est fan de Kylian Mbappé, avoue ne pas reconnaître celui qui avait enflammé la scène européenne avec l’AS Monaco et le monde entier lors du Mondial 2018.

Le consultant de Canal+ estime que Kylian Mbappé doit accepter de se remettre en cause sous peine de rapidement déchanter. « J’ai l’impression qu’on ne peut plus rien lui dire. Devenir le joueur qu’il aspire à être nécessite beaucoup de remise en cause. On dit qu’il est de la trempe des grands, Pelé l’a mis à sa hauteur. Pour devenir comme ça, il y a des sacrifices à faire, des gens à écouter. Ces temps-ci, il ne semble pas dans ces dispositions-là. Sans prise de conscience, il n’avancera pas. Tout le monde dit qu’il est posé, intelligent. C’est le moment de le démontrer. Je deviens dur avec lui parce qu’il a un potentiel énorme et, quand je le vois comme ça, je me dis qu’il se laisse aller », explique, dans le quotidien francilien, Mickaël Madar, qui ne peut pas se contenter de voir Kylian Mbappé briller uniquement en Ligue 1.