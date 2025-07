PSG ‍: Mbappé et Vinicius font la paix pour détruire l'ogre parisien

Dans : PSG.

Vainqueur du Borussia Dortmund cette nuit (3-2), le Real Madrid va retrouver le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs mercredi soir. Une affiche très importante pour Kylian Mbappé.

Samedi, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid jouaient leur place en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. L’équipe de Luis Enrique n’a pas tremblé en s’imposant 2-0 face au Bayern Munich malgré une fin de match sous tension tandis que plus tard dans la soirée, le Real Madrid a disposé du Borussia Dortmund avec un succès 3-2. Les deux équipes se retrouveront mercredi soir en demi-finale, une affiche forcément spéciale pour Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG et désormais en procès avec le club de la capitale. Malade puis remplaçant depuis le début de la compétition, l’ancien joueur de l’AS Monaco aspirera forcément à briller contre Paris afin de causer du tort à son ancien club.

Il a trouvé pour atteindre son objectif un allié de poids en la personne de Vinicius Junior. Selon le média espagnol Defensa Central, le Brésilien a promis à son coéquipier tricolore de tout faire pour terrasser le PSG mercredi soir. « On va bien jouer contre eux. Je suis sûr qu'on fera un grand match et qu'on se qualifiera pour la finale, mec, on est le Real Madrid » aurait notamment glissé Vinicius Junior à Kylian Mbappé, quelques minutes après la victoire des Merengue face au Borussia Dortmund en quart de finale. Les deux hommes, pas totalement sur la même longueur d'onde depuis un an, pourraient mettre derrière eux leurs rancunes du passé pour s'unir afin de faire tomber l'ogre parisien.

Mbappé titulaire contre le PSG, il y a encore un doute

Xabi Alonso va lui devoir effectuer des choix forts pour cette rencontre car pour l’instant, son équipe tourne bien… sans le joueur originaire de Bondy. « Un match spécial pour Mbappé ? Je ne sais pas comment je vais le gérer. J'y réfléchirai à partir de dimanche » confiait l’entraîneur de la Casa Blanca samedi soir. Et pour cause, depuis le début de la Coupe du monde des clubs, c’est le jeune Gonzalo Garcia qui brille à la pointe de l’attaque du Real Madrid au côté de Vinicius. Auteur d’un doublé face à Dortmund samedi, celui qui compte 5 buts et 1 passe décisive dans cette compétition sera difficile à sortir du onze. De là à penser que Kylian Mbappé sera sur le banc face au PSG, il n’y a finalement qu’un pas.