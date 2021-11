PSG : Mbappé et Pogba, Al-Khelaïfi lance le mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato promet d’être mouvementé pour le PSG, qui espère garder Kylian Mbappé et qui entend bien continuer à se renforcer.

Un an après avoir recruté Donnarumma, Messi, Hakimi ou encore Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain prépare sa deuxième vague de renforts d’envergure. Et selon les informations obtenues par Todo Fichajes, le nouvel objectif de Leonardo ainsi que de Nasser Al-Khelaïfi se nomme Paul Pogba, en fin de contrat à la fin de la saison avec Manchester United. Le média croit par ailleurs savoir qu’une éventuelle signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain faciliterait grandement le dossier du milieu de terrain mancunien dans la mesure où « ZZ » voulait déjà recruter Pogba au Real Madrid, sans que Florentino Pérez n’y parvienne. Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà promis à Zinedine Zidane que s’il rejoignait le PSG, alors Paul Pogba serait sa première grande recrue l’été prochain.

Al-Khelaïfi promet Mbappé et Pogba au PSG à Zidane

Le média espagnol croit par ailleurs savoir que le Paris Saint-Germain souhaite garantir à Zinedine Zidane qu’il aura Kylian Mbappé dans son effectif dans le cas où il accepterait de rejoindre la capitale française. Une promesse audacieuse de la part de Nasser Al-Khelaïfi quand on sait que Kylian Mbappé a publiquement exprimé son désir de quitter le Paris SG il y a quelques semaines dans deux interviews accordées à RMC et à L’Equipe. L’été dernier, l’attaquant de l’Equipe de France souhaitait rejoindre le Real Madrid mais le PSG avait refusé une offre de plus de 180 millions d’euros compris transmise par Florentino Pérez. En fin de contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger et sera libre de se mettre d’accord avec le club de son choix dès le mois de janvier dans l’optique d’une signature en juin. De quoi faire trembler Nasser Al-Khelaïfi, qui multiplie tout de même les promesses pour décrocher son rêve ultime, à savoir faire Zinedine Zidane au PSG.