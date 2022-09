PSG : Mbappé et Neymar signent un deal pour éviter le clash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les relations sont plus tendues que jamais au PSG entre les deux stars de l’équipe, Neymar et Kylian Mbappé.

Le 13 août dernier, l’épisode du « penaltygate » lors du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier au Parc des Princes a provoqué une véritable fracture entre Neymar et Kylian Mbappé. Depuis, le Brésilien s’est rapproché de Lionel Messi au point que les deux hommes paraissent aussi complices qu’à leur grande époque barcelonaise. Kylian Mbappé, de son côté, semble plus isolé comme le prouve le match entre le PSG et Lyon. Au Groupama Stadium, l’international français s’est acharné à jouer tout seul… sans réussite. Le soupire de Neymar en réponse à une question sur Kylian Mbappé lors de la trêve internationale en dit long sur la relation glaciale entre les deux hommes. Cela étant, à en croire les informations de L’Equipe, les deux hommes ont l’intelligence de ne pas faire exploser au grand jour leur rivalité naissante pour le bien du PSG et de leurs sélections respectives.

Neymar et Mbappé veulent rester discrets

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le quotidien national dévoile par ailleurs qu’au sujet de son positionnement au PSG, Kylian Mbappé n’en veut pas du tout à Neymar. Malgré ses déclarations lors de la trêve internationale, durant laquelle Mbappé a expliqué qu’il se sentait plus à l’aise dans son rôle en Equipe de France, l’international tricolore n’en tient pas rigueur à Neymar, lequel n’y est évidemment pour rien. A en croire L’Equipe, cette déclaration visait en revanche les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui avaient promis à Kylian Mbappé l’arrivée d’un attaquant (Lewandowski, Haaland) cet été. L’Equipe explique par ailleurs que Neymar, en soupirant et en zappant la question sur Kylian Mbappé lors de la trêve avec le Brésil, ne voulait pas manifester son boycott du Français. Au contraire, il ne voulait simplement pas répondre afin d’éviter toute mauvaise interprétation et ainsi ne pas provoquer de bad buzz. Bien qu’ils ne soient pas les meilleurs amis du monde, Kylian Mbappé et Neymar ont conscience du bruit que provoquerait un clash public. Pour le bien du PSG mais également pour le bien de leur sélection avant le Mondial, ils ne veulent pas se donner en spectacle. Leur relation sera tout de même scrutée de très près lors des prochains matchs du Paris Saint-Germain…