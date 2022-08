PSG : Mbappé et Neymar, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison du PSG a débuté avec toutes les stars sur le pont. L'avenir de Neymar est encore incertain, mais la lumière a été faite sur l'implication de Kylian Mbappé dans ce dossier.

La saison reprend ses droits et après avoir remporté le Trophée des Champions contre Nantes, le PSG continuera sa montée en puissance espérée face à Clermont ce samedi. Un rendez-vous pour lequel la MNM sera titulaire au coup d’envoi sauf imprévu. Une très bonne nouvelle pour Christophe Galtier, qui compte sur ses stars pour porter le Paris SG vers les sommets cette saison. Tout le monde tire dans le même sens depuis les mises au point de Nasser Al-Khelaïfi puis de Luis Campos. Bien évidemment, les regards se tournent toujours vers Neymar, qui était clairement poussé vers la sortie au début de l’été, mais semble désormais avoir réussi à, une nouvelle fois, inverser la tendance.

Mbappé directeur sportif, c'est faux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais au pic de la crise, le Brésilien a bien compris que son départ était sérieusement envisagé. Après sa prolongation de contrat presque inespérée, Kylian Mbappé avait demandé de sérieux changements au sein de l’effectif, notamment dans les comportements plus que dans le mercato. Le Français, qui s’était éloigné de Neymar ces derniers mois, ne faisait plus de l’ancien prodige de Santos un élément indispensable pour réussir la saison à venir. Un décalage assez flagrant avec l’avis de Lionel Messi, pour qui le PSG avait besoin d’un joueur de la trempe de Neymar. Les deux stars sont donc en désaccord sur le sujet, et selon The Mirror, qui s’est penché sur la question, c’est toujours le cas.

Neymar, sujet tabou entre Messi et Mbappé

Mbappé et Messi n’ont clairement pas chacun la même relation avec Neymar, et ils réagiraient forcément différemment en cas de départ du numéro 10. Si le mois d’août peut encore être long et plein de surprises, ce n’est plus vraiment la tendance forte. Un soulagement pour l’Argentin, même si le journal anglais souligne que les deux hommes n’ont pas parlé une seule fois directement de l’avenir de Neymar. Il s’agit en effet d’un sujet sensible, et le fait de voir l’ancien barcelonais revenir en pleine forme de vacances, et même en avance, tout en étant performant et décidé à réussir son début de saison, permet d’évacuer tout débat possible. De plus, le Mirror le précise, Kylian Mbappé n’a aucune intention de jouer les patrons du vestiaire ou dans les coulisses cette saison.

Malgré son titre de « directeur sportif virtuel » après sa prolongation, où il se serait vu promettre d’avoir un mot à dire sur les grandes décisions, l’attaquant du PSG est totalement concentré sur le terrain et ne se mêle pas le moins du monde du mercato. Encore heureux bien évidemment, surtout que Luis Campos mène de main de fer le marché des transferts. Mais si Neymar devait de nouveau être poussé vers la sortie à la fin du mois d’août quand le marché s’emballera, Kylian Mbappé n’y sera pour rien. A ce niveau, les décisions sont prises bien au-dessus du numéro 7 du Paris Saint-Germain.