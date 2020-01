PSG : Mbappé et Neymar aux JO, la petite provocation de Le Graët

Dans : PSG.

Tout comme Kylian Mbappé, Neymar veut participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour le patron de la FFF, ça pourrait être bien...pour la Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain risque d’attendre pas mal de monde à l’heure de la reprise l’été prochain puisqu’outre l’Euro et la Copa America, auront lieu juste après les Jeux Olympiques de Tokyo. Et si Kylian Mbappé n’a pas masqué depuis des mois son désir de viser l’or avec l’équipe de France, quelques semaines après l’Euro, Neymar a confié dimanche que lui aussi voulait aller au Japon. Car la star brésilienne n’a pas oublié qu’il était tenant du titre avec le Brésil, lauréat lors des JO à Rio en 2016.

Interrogé sur le désir de l’attaquant français du Paris Saint-Germain, Noël le Graët a laissé planer le doute, mais il a malicieusement fait remarquer que sans Neymar et Mbappé en début de saison, le PSG pourrait laisser des miettes à ses rivaux en France. « Kylian Mbappé aux JO ? Vous savez il veut y aller, du moins il le souhaite. Moi je vais aller voir tout le monde et on discutera. Mais c’est compliqué, car les dates ne sont pas faciles, il faut bien comprendre que si on va au bout de l’Euro, ce que je souhaite, il y aura peu de temps avant les Jeux Olympiques. Mais c’est bien, j’ai vu aussi que Neymar voulait jouer avec le Brésil. Pour le PSG ils auront plus de mal à débuter le championnat, c’est pas plus mal comme ça se sera plus équilibré quelques matches », a lancé le président de la Fédération Française de Football.